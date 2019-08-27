الان تتابع باكستان تفكر في إغلاق المجال الجوي أمام الهند والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال فؤاد تشودري وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، إن رئيس الوزراء عمران خان، يفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الهند، ووقف التجارة البرية إلى أفغانستان من خلال باكستان.
وقال “تشودري” على “تويتر”: “رئيس الوزراء يفكر في القيام بإغلاق كامل للمجال الجوي أمام الهند كما تم أيضا اقتراح فرض حظر كامل على استخدام الطرق البرية الباكستانية للتجارة الهندية إلى أفغانستان وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء ويجري الآن بحث الإجراءات القانونية الرسمية لهذه القرارات”.
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