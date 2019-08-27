السودان.. “الحرية والتغيير” تسلم رئيس الوزراء قوائم مرشحيها للحكومة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أكملت قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم، قوائم مرشحيها لمجلس الوزراء، بعد اجتماعات متواصلة استمرت أكثر من 3 أيام، وسلمتها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين، استكمال قوائم المرشحين لمجلس الوزراء بالتوافق، وتسليمها لـ”حمدوك”، لاختيار وزراء حكومته.