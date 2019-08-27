لهذا السبب.. صحافي إيراني يهرب من وفد ظريف ويطلب اللجوء في السويد

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات السويدية اليوم الثلاثاء، أن صحافياً إيرانياً كان يرافق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في جولته الاسكندينافية، انسحب من الوفد الإيراني في السويد، وطلب اللجوء فيها.



وأكد مكتب الهجرة السويدي، تلقيه طلب إقامة في 21 أغسطس(آب) 2019 من الصحافي في الوكالة الإيرانية المتشددة "موج"، أمير توحيد فاضل، دون تفاصيل.

ويعود سبب طلب اللجوء إلى نشر الصحافي لائحة بأسماء مسؤولين إيرانيين يزعم أنهم يحملون جنسيتين، بينها جنسيات دول تعتبرها الحكومة الإيرانية "دولاً معادية"، في وقت فيه ترفض إيران الجنسية المزدوجة، وتمنع حاملي جنسية أخرى من الحماية القنصلية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب.

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وقال أمير توحيد فاضل عبر التلفزيون السويدي إن "الحكومة الإيرانية أعلنت رسمياً أنها ستتقدم بشكوى"، وكان الصحافي ضمن الوفد المرافق لجواد ظريف في جولته الدولية التي شملت فنلندا، والسويد، والنرويج، والتي بدأت من الكويت في 17 أغسطس(آب) الجاري.

وقال فاضل عبر القناة السويدية إنه في 20 أغسطس(آب) "بينما كنت في السويد، اتصل بي أحد زملائي في طهران وقال إن 4 شرطيين بلباس مدني جاؤوا إلى الوكالة ومعهم مذكرة للقبض علي"، وفي اليوم التالي، تمكن من الانسحاب من الوفد بصعوبة بسب وجود 48 حارساً لحماية أمن الوزير ظريف ومراقبة الصحافيين.

وتجنب خلال مداخلته المتلفزة كشف موقفه السياسي في إيران، وقال إن "صحيفة كيهان، المتشددة

تدرجني في خانة الإصلاحيين، وصحيفة إيران، الرسمية تعتبرني ضمن فريق الأصوليين".