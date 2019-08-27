Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 بوتين كتب متابعات_الخليج 365 نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا سلمت تركيا اليوم الثلاثاء بطارية ثانية من منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي.

Advertisements وقال بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور روسيا: "بالمناسبة تمت عملية تسليم أخرى هذا الصباح". وقالت وزارة الدفاع التركية إن تسليم بطارية ثانية من منظومة إس-400 بدأ اليوم وسيستغرق شهراً تقريباً. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: روسيا سلمت تركيا بطارية ثانية من منظومة إس-400 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.