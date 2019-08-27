قرارات سرية جديدة في طهران ضد الرئيس الإيراني السابق خاتمي

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي
كتب
متابعات_الخليج 365
أصدر القضاء الإيراني اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة ضد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، الخاضع لحظر إعلامي منذ أعوام.
ووفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري، أعلن المتحدث باسم السلطات القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، اتخاذ قرارات جديدة في مجلس الأمن القومي والمحكمة الخاصة برجال الدين، حول القيود المفروضة على الرئيس السابق محمد خاتمي، مشيراً إلى أنه لا يمكنه الإفصاح عن هذه القرارات.
ويُذكر، أن السلطات الإيرانية تحظر على وسائل الإعلام الإيرانية ذكر اسم الرئيس السابق محمد خاتمي الذي تولى السلطة بين 1997 و2005، أو نشر صوره.
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