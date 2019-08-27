ترامب يشيد بجهود بولسونارو لإخماد حرائق الأمازون

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 ترامب كتب Advertisements متابعات_الخليج 365 أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، بجهود نظيره البرازيلي جاير بولسونارو في إخماد حرائق غابات الأمازون، بعد ساعات من رفض الأخير مساعدات طارئة اقترحتها دول مجموعة السبع.

وقال ترامب في تغريدة: "أعرف الرئيس بولسونارو بشكل جيد، فهو يعمل بجد لإخماد الحرائق في الأمازون، كما يقوم بعمل رائع للشعب البرازيلي في جميع النواحي. هذا ليس أمراً سهلاً". وأضاف أن بولسونارو وبلاده "يتمتعان بدعم كامل ودون تحفظ من الولايات المتحدة".

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