باكستان تدرس إغلاق المجال الجوي أمام الهند

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان كتب Advertisements متابعات_الخليج 365 صرح وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني فؤاد تشودري بأن رئيس الوزراء عمران خان، يفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الهند، ووقف التجارة البرية مع أفغانستان عبر باكستان.

وقال تشودري على تويتر: "رئيس الوزراء يفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الهند، كما اقتُرح أيضاً فرض حظر كامل على استخدام الطرق البرية الباكستانية للتجارة الهندية مع أفغانستان، وذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، ويجري الآن بحث الإجراءات القانونية الرسمية لهذه القرارات". Advertisements

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