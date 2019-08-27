جامعة الدول العربية: حذف أمريكا اسم فلسطين إجراء عدائي جديد ضد القضية

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

أكدت جامعة الدول العربية، أن قرار الخارجية الامريكية حذف "الأراضي الفلسطينية المحتلة" أو السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط، إجراء عدائي جديد يضاف إلى سلسة طويلة من الاجراءات الأمريكية التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية، والتي ترفضها الدول العربية رفضاً قاطعاً وتتصدى لها في المحافل الدولية، بدءاً بالقرار الامريكي حول القدس، ومحاولات تقويض أونروا، وأسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية.



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وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي اليوم الثلاثاء، تعقيباً على القرار الأمريكي، إن الأغلبية الساحقة من دول العالم ترفض هذا القرار أيضاً.

وعبرت عن دعمها للحقوق الفلسطينية وتمسكها بمبادئ القانون والشرعية الدولية، باعترافها بالدولة الفلسطينية، وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها انطلاقاً من حرصها على مبادئ القانون والعدالة وعلى تحقيق حل الدولتين والسلام والاستقرار في المنطقة الذي تقوضه الإدارة الأمريكية بهذه الإجراءات التي لن يكون لها أي أثر واقعي أو قانوني، بقدر تأكيدها الانحياز الأمريكي المطلق للمواقف والسياسات الاسرائيلية المعادية لوجود وحقوق الشعب الفلسطيني ومتطلبات تحقيق السلام العادل، والأمن والاستقرار في المنطقة.