إنطلاق فعاليات #معرض_ابوظبي_للصيد_والفروسيه 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

إنطلقت اليوم في فعاليات الدورة الـ17 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019م تحت شعار ” معاً لترسيخ مفاهيم الصيد المستدام”.

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وقالت اللجنة المنظمة أنها خصصت في الدورة التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتقام في مركز أبوظب الوطني للمعارض، أنشطة جديدة لتعزز من نشر مفاهيم وثقافة الصيد المستدام بين الجماهير من مختلف أنحاء العالم بهدف إحداث التوازن البيئي بين عمليات الصيد والقنص، وفي الوقت نفسه الحفاظ على دورة حياة الطرائد البرية المختلفة.

وأكدت أن دورة هذا العام من المعرض الذي يُعدّ الأكبر من نوعه في مجال الصيد والفروسية والحفاظ على التراث الثقافي في المنطقة نجحت في استقطاب أكثر من 650 شركة وعارضاً محلياً وخليجياً وأجنبياً يقدِّمون منتجاتهم في 11 قسماً يضمها المعرض على مساحة 45 ألف متر مربع.

وبهذا الشأن، قال الشاعر والمثقف الإماراتي، هزاع المنصوري، أن معرض أبوظبي للصيد والفروسية يمثل عرساً وطنياً ثقافياً حافلاً بالتنوّع، للاحتفاء في البيئة وتراث المنطقة .. مشيراً إلى أنه يأتي كتتويج لنهضة معرفية إنسانية تزدهر بها الإمارات وقد أصبحت عاصمتها أبوظبي نقطة تلاقٍ لجميع التجارب والإبداعات الثقافية التاريخية المُلهمة من كافة أصقاع الأرض..