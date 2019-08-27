نتنياهو لنصر الله: اصمت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «النصح» أمس، للأمين العام لحركة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله بـ «الهدوء». وقال عبر حسابه على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي: «سمعت تصريحات نصر الله، أنصح نصر الله بأن يهدأ، إنه يعلم جيدا أن دولة إسرائيل تعرف الدفاع عن نفسها جيدا وأنها ترد على أعدائها».
وأضاف «أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تؤي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا، وأقول ذلك أيضا لقاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) احذروا في كلامكم واحذروا أكثر في أفعالكم».
يأتي هذا في ظل استعدادات يتخذها الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية تحسبا لأي رد من حزب الله على مقتل اثنين من عناصره في غارة إسرائيلية في سوريا أو أنشطة الطائرات الإسرائيلية المسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتعهد نصر الله بالرد على إسرائيل، وعدم السماح بوجود طائرات إسرائيلية مسيرة في سماء بلاده.
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