روحاني: مفتاح تطور العلاقات بيد واشنطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لن يحدث أي تطور إيجابي في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة من دون إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، وشدد على أن مفتاح التطور في هذا المجال بيد واشنطن.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن روحاني القول أمس «لن يكون هناك أي تطور إيجابي في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة من دون أن تلغي أمريكا العقوبات وتعود عن هذا الطريق الخاطئ الذي اختارته».

ورد روحاني مخاوف الغرب من إمكانية حصول بلاده على سلاح نووي، وقال «إرادة إيران وعقيدتها العسكرية مبنية على امتلاك الأسلحة التقليدية، ولن تسعى أبدا لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، لا النووية والكيمياوية ولا الجرثومية، ليس بسبب مطلب الغرب بل بناء على الإيمان والأخلاق وقرار الأمن القومي وفتوى قائد الثورة».