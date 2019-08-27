شكرا لقرائتكم بوتين: اتفقت مع أردوغان على ضرورة بقاء سوريا موحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن موسكو وأنقرة "تتشاطران قلقاً بالغاً" بشأن الوضع في منطقة إدلب السورية والاتفاق على خطوات إضافية، مؤكداً أنه اتفق مع أردوغان على ضرورة أن تبقى سوريا موحدة.

وتابع في مؤتمر صحافي مع أردوغان على هامش معرض للملاحة الجوية في موسكو أن "الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب يثير مخاوف خطيرة لنا ولشركائنا الأتراك"، مشيراً إلى "تدابير مشتركة إضافية" من أجل "تطبيع" الأوضاع، بدون مزيد من التفاصيل.

من جهته، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده "ستتخذ كل الخطوات الضرورية" لحماية قواتها المنتشرة في منطقة إدلب بشمال غربي سوريا والتي تستمر فيها المعارك بين قوات النظام وفصائل جهادية ومعارضة.

وقال أردوغان إن "الوضع تعقد في شكل كبير إلى درجة بات جنودنا حالياً في خطر.. لا نريد أن يستمر ذلك.. سنتخذ كل الخطوات الضرورية" لحمايتهم.