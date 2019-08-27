الموجز
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في إدلب أصبح معقدًا لدرجة أن الجيش التركي في خطر، وسوف تتخذ أنقرة تدابير لضمان الأمن.
قال الرئيس التركي عقب لقائه بنظيره الروسي:"تحت ذريعة محاربة الإرهاب، تضرب القوات الحكومية السورية، وتزرع الموت بين السكان المحليين، حتى أصبح الوضع معقدًا لدرجة أن قواتنا في الوقت الحالي في خطر".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحغي الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس 2019
من جانبه، ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه ونظيره التركي رجب طيب أردوغان حددا إجراءات إضافية مشتركة تستهدف القضاء على "الإرهابيين" في منطقة إدلب السورية.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان "حددت مع الرئيس التركي خطوات إضافية مشتركة لتحييد أوكار الإرهابيين في إدلب وإعادة الوضع لطبيعته هناك وفي سوريا بأكملها نتيجة لذلك".
وأضاف بوتين عقب محادثاته مع أردوغان إنه والرئيس التركي شددا على أن سوريا يجب أن تظل دولة موحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يكشف أزمة الجيش التركي في سوريا: الوضع أصبح معقداً والجيش التركي في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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