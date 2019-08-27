ترند الموجز| موعد مباراة الزمالك والمقاصةفي الكأس.. وقطع حرارة التليفون الأرضي اعتبارا من 15 سبتمبر.. الحكومة تنفي منح الأحد إجازة بدلا من السبت.. والموسيقيين ترد على حفل محمد رمضان

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الكأس.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل، والمصرية للاتصالات تحذر: غرامة وقطع حرارة التليفون الأرضي اعتبارا من 15 سبتمبر، وبعد إعلان الفلك موعد رأس السنة الهجرية.. الحكومة تنفي منح الأحد إجازة بدلا من السبت، وبعد تجاوزات محمد رمضان في حفل الساحل.. نقابة الموسيقيين: ’’ملناش دعوه‘‘.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الكأس.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

يواجه الزمالك، نظيره مصر المقاصة، في الثامنة مساء الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ربع نهائي كأس مصر.

من جانبه، أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق، استعدادا لمصر للمقاصة.

وجاءت كالتالي:

فى حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

فى خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز

فى خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو .

فى خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يبدا الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام

خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وشيكابالا

خط الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة:

تذاع مباريات الكأس على أون سبورت والنيل سبورت.

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المصرية للاتصالات تحذر: غرامة وقطع حرارة التليفون الأرضي اعتبارا من 15 سبتمبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE، عن قطع الحرارة عن غير مسددي فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو اعتبارا من يوم 15 سبتمبر المقبل.

وأكد مسئول بالشركة في تصريحات لليوم السابع أن فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو يتم سدادها بدءا من 15/7 ولمدة شهر حتى 14/8 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط لمدة شهر حتى 14/9 ثم من يوم 15/9 يتم تحميل غرامه تأخير وقطع الحرارة عن الخط إرسال واستقبال.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت فواتير الهاتف الأرضي، لشهر يوليو 2019، والتي يتم تحصيلها اعتباراً من يوم 15 يوليو وحتى 15 أغسطس، لمدة شهر، خلال فترة السماح.

وتتيح المصرية للاتصالات أكثر من طريقة لدفع الفواتير، لجميع المشتركين، منها التحويل بنكي، وخدمة فوري، أو عن طريق سداداها في السنترال مباشرة.

جدير بالذكر أن فاتورة التيلفون الأرضي تصدر كل ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم السداد لمدة 3 أشهر، سوف تقع عليك غرامة تأخير، وإذا تجاوزت المدة المحددة من المحتمل أن يتم إلغاء الخدمة.

حقيقة إلغاء فترة سماح التليفون الأرضي

وفي سياق متصل، نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق إلغاء فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضي، مُشددةً على استمرار فترة سماح التليفون الأرضي والتي تصل إلى شهرين، الشهر الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والشهر الثاني استقبال فقط.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات We، قد ألغت فترة السماح الخاصة بفاتورة الإنترنت الأرضى فقط، وهى 5 أيام، مع إتاحة فترة سماح 48 ساعة فقط.

وللاستعلام عن قيمة فاتورة يوليو للهاتف الأرضي ادخل على الرابط التالي: https://billing.te.eg/ar-eg

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بعد إعلان الفلك موعد رأس السنة الهجرية.. الحكومة تنفي منح الأحد إجازة بدلا من السبت

نفى مجلس الوزارء، منح الحكومة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد المقبل بدلا من السبت.

وقال المركز الإعلامي للوزراء، في بيان نشره الثلاثاء، على صفحته الرسمية بالفيس بوك، إن يوم الأحد المقبل ليس بديلا عن السبت، وأن رئيس الوزراء أصدر قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقًا لما ستُسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي".

وكان معهد البحوث الفلكية، قد أعلن أن يوم السبت المقبل، الموافق 31 أغسطس، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441.

وقال المعهد في بيان رسمي، الثلاثاء: "يولد هلال شهر المحرم للعام الهجرى الجديد، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة المقبل 29 من ذى الحجة 1440هـ الموافق 30 أغسطس الجاري وهو يوم الرؤية".

وأضاف المعهد: "وفقا للحسابات، فتكون غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة عام 1441 هـ، فلكياً يوم السبت المقبل 31 أغسطس الجاري".

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية 1441"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقالت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

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بعد تجاوزات محمد رمضان في حفل الساحل.. نقابة الموسيقيين: ’’ملناش دعوه‘‘

أثار الفنان محمد رمضان، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حفله الذي أقيم الجمعة الماضية بالساحل الشمالي.

وخلال الحفل ظهر رمضان بعدة إطلالات غريبة منها جاكيت أبيض اللون، وآخر أسود جلدي بدون أكمام وقبعة "كاوبوي"، إضافة إلى ظهوره بقميض أسود شفاف، مثير للجدل.

وشهد الحفل مناوشات واشتباكات بين بعض الشباب وأفراد الأمن، مما أدى لإيقافه لبعض الوقت، قبل أن يتم السيطرة على الموقف.

كما شهد الحفل موقف غريب من محمد رمضان، حيث ظهر في الفيديو وهو يغني، وعندما وجد بعض الشباب على المسرح، قام بدفعهم من أجل انزالهم بالقوة، مما عرضه لموجة من الانتقادات التي انهالت عليه.



وفي نهاية الحفل حرص رمضان، على توجيه الشكر لجمهوره علي طريقته، وقام بالسجود على المسرح وسط هتاف محبيه.

وتعرض رمضان لانتقادات بعد سجوده وهو مرتديا قميص شفاف.

وفي سياق متصل تعرضت نقابة الموسيقيين، برئاسة هاني شاكر، لانتقادات حادة بسبب عدم منعها محمد رمضان من الغناء، أو حتى إدانته بسبب الملابس الشفافة التي ظهر بها، فضلا إظهار جسده.

من جانبه أكدت نقابة المهن الموسيقية، أن التصريح لهذا الحفل هو تصريح مؤقت تم بناء على طلب من نقابة المهن التمثيلية، وكلا النقابتين تخضعان لقانون واحد وهو ٣٥ لسنة ١٩٧٨ تحت مظلة الإتحاد العام لنقابات المهن الفنية، الذي يسمح لأي عضو في إحدى النقابات الفنية أن يمارس كل الأنشطة الفنية وأن التصريح في هذه الحالة هو إجراء روتيني حفاظا على حق النقابة، وزيادة في التأكيد علي ممارسة "الموسيقية" لدورها وقع الفنان محمد رمضان إقرارا بالالتزام بقواعد النظام العام والعادات والتقاليد المجتمعية، علما بأن الرقابة علي المصنفات هي التي تمارس هذا الدور علي المسرح وليس نقابة المهن الموسيقية.

وأضافت في بيان رسمي: "نحن كيان نقابي وليس رقابي، والمحتوى الفني هو من صميم اختصاص المصنفات الفنية وليس نحن كنقابة، لكننا في الوقت نفسه لدينا في اللائحة - كما في كل النقابات العاملة في مصر - ما يمكننا من محاسبة أو التحقيق مع من يسيء للمهنة أخلاقيا وتجب محاسبته خاصة إذا ما تلقينا شكاوي أو ما يثبت ذلك، وفي حالة الفنان محمد رمضان يتم سؤاله أو محاسبته من خلال نقابته وهي المهن التمثيلية"..

وتابعت: "لا يوجد تعارض في الأدوار بين النقابة والرقابة بل هناك تكامل في الأدوار وتنسيق وكل جهة تعمل على إنفاذ اللوائح، وهناك قواعد معمول بها ولا توجد استثناءات كما يتخيل البعض، مضيفا أن هناك خلط كبير وعدم فهم أو وعي بقواعد العمل النقابي والفصل بينه وبين العمل الرقابي، فالمصنفات الفنية فهي من تضع شروط ومقاييس المحتوى الفني وتماشيه مع القواعد والعادات والتقاليد المجتمعية".

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