المجلس الأعلى للدفاع: أكدنا حق اللبنانيين بالدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء

لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ​اللواء​ الركن ​محمود الأسمر​ خلال تلاوته بيان اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​ المنعقد برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في ​قصر بيت الدين​ إلى ان "الرئيس عون استهل الاجتماع بعرض سريع لاعتداء الطائرتين المسيرتين في الضاحية الجنوبية ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء للاتصالات التي اجراها مع ​المجتمع الدولي​، معتبراً هذا الاعتداء الاول من نوعه منذ 2006 واول خرق تقصد منه اسرائيل تغيير قواعد الاشتباك وافاد بأنه تم تقديم شكوى الى ​مجلس الامن​ ضدّ الإعتداء الإسرائيلي بواسطة ​وزارة الخارجية​".

وأشار إلى ان "الرئيس عون شدد على ضرورة الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة اراضيه لانه حق مشروع"، لافتاً إلى أن "المجل أكد على حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد اي اعتداء، وهو حق محفوظ في ميثاق الامم المتحدة لمنع تكرار مثل هذا الاعتداء على لبنان وشعبه واراضيه، وتبقى الوحدة الوطنية امضى سلاح في وجه العدوان".