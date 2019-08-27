الحريري بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: لا شيء يدعو للخوف

أكد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في تصريح له بعد انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في ​قصر بيت الدين​ أن "لا شيء يدعو للخوف ونحن لا نخاف إلا من الله".

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