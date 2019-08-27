قطع اوتوسترادي البداوي والمنية بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "قطع اوتوسترادي ​البداوي​ و​المنية​ بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين". وفي التفاصيل، أفادت قناة الـ"LBC" بان "معتصمين قطعوا الطريق في البداوي والمنية على خلفية ازالة خيمة الاعتصام أمام معمل دير عمار التي وضعت للمطالبة بتحسين وضع الكهرباء وقد سجل اشكال محدود بين الجيش والمعتصمين واطلاق نار في الهواء".

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