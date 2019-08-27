مسؤول منطقة البقاع بحزب الله: اعتداء الضاحية لن يمر دون رد والعدو سيدفع الثمن

أكد مسؤول منطقة ​البقاع​ في "​حزب الله​" حسين النمر أن "اعتداء الضاحية لن يمر دون رد والعدو سيدفع الثمن".

وفي كلمة له خلال اللقاء التحضيري لإحياء ذكرى عاشوراء في البقاع لفت النمر الى ان "البقاع الذي قدم التضحيات الجسام وحرر الوطن من التكفيريين يستحق مجلس إنماء ل​بعلبك الهرمل​".



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