كشفت مصادر للنشرة بأن "الجو خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم كان بالتأكيد على حق لبنان يالرد على الإعتداء الاسرائيلي". ولفتت المصادر إلى أن "وزراء ​القوات اللبنانية​ أكدوا ان ما حصل هو اعتداء ولكن طالبوا بترك حق الرد للدولة"، مشيرة الى ان "جواب رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ كان واضحا بأن إسرائيل هي من بدأت بالاعتداء".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: الحريري رد على القوات خلال جلسة الحكومة وأكد أن اسرائيل هي من بدأت بالاعتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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