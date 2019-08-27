حصيلة تفتيش وزارة العمل: 86 ضبطاً و14 انذاراً

أفاد المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ بان "فرق التفتيش في الوزارة استكملت مهامها ميدانياً حرصا على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​ وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ و​امن الدولة​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".

وفي بيان له، لفت المكتب إلى ان "التفتيش شمل 10 مناطق اليوم وهي ​كفرشيما​، الجمهور، ​الدكوانة​، ​سد البوشرية​، ​عين المريسة​، ​البترون​، زحلة ​الكرك​، ​البيسارية​، ​برقايل​ و​العبدة​ وزار المفتشون 50 مؤسسة ومحلاً وتم تسطير 86 ضبطاً و14 انذاراً".

في بيان آخر، لفت المكتب الاعلامي لوزارة العمل إلى أن "قرف التفتيش عملت خلال الشهر الماضي على أقفال زيارة 1827 مؤسسة ومحلا، اقفال 76 منها، تسطير 1531 ضبطا و354 إنذارا".

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