وئام وهاب: نحن إلى حانب حزب الله وإلى جانب المقاومة في أي قرار تتخذه

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ خلال زيارته مقر العلاقات الاعلامية في ​حزب الله​ في منكقة معوض إلى أن "هي زيارة تضامن مع الإخوة في الوحدة الإعلامية"، معتبراً أن "ما حصل هو اعلان حرب كما قال ​رئيس الجمهورية​ ميشال ما حصل ليس عدواناً عادياً، بل هو اعلان حرب اسرائيلية على ​لبنان​ ز​المقاومة​ طبعا و​الشعب اللبناني​ هم يقررون طبيعة الرد على هذا العدوان".

وأكد "إننا إلى حانب حزب الله وإلى جانب المقاومة، في أي قرار تتخذه ومهما كان هذا القرار، هذا أمر يجب ان يكون واضحا أمام الجميع وهنا استغرب بعض الردود اللبنانية التي تفتقر بصراحة إلى شيء من الاحساس بالكرامة الوطنية، وهذا امر مؤسف ان اسمع بعض الردود اللبنانية التي أسمعها، وكأن المسألة مطلوب أن يعتدى علينا، وأن تنتهك سيادتنا، مطلوب أن نقتل وأن نسكت، لان هناك خوف من رد الفعل الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه "لدى الاسرائيلي رد فعل ولدى المقاومة فعل ورد فعل كذلك، والمقاومة قادرة على ان تعيد الامور إلى نصابها، وقادرة المقاومة على احداث هذا التوازن مع العدو الإسرائيلي. ونحن كما قلنا إلى جانب الموقف الذي يتخذه الحزب والمقاومة وحتما نحن جنود إلى جانب هذا الموقف".