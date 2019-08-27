سعد: على المجلس الأعلى للدفاع أن يؤكد على حقّ الدولة وحدها في الدفاع عن نفسها

اشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى ان "تكريس ​الأمن​ في الداخل اللبناني وعند الحدود وحماية الإستقرار من واجب ​الدولة اللبنانية​ بقواتها المسلحة"، مضيفا:"على ​المجلس الأعلى للدفاع​ أن يؤكد على حقّ "الدولة" والدولة وحدها، في الدفاع عن نفسها وعن اللبنانيين ضد أي اعتداء وأي منطق آخر هو تقويض للدولة وهيبتها وسيادتها".

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