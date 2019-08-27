قوى الامن: تدابير سير غدا في الجديدة سبب أعمال الصيانة

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ بانه "سيقوم فريق الأشغال التابع لشركة ​أوجيرو​، بأعمال صيانة على المسلك الشرقي من أمام pain d’or في محلة ​الجديدة​ وذلك بتاريخ 28/8/2019 من الساعة 23،00 ولغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي، على أن تبقى الطريق سالكة أمام ​حركة السير​".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".