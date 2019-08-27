قوى الامن: تدابير سير غدا في الجديدة سبب أعمال الصيانة

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بانه "سيقوم فريق الأشغال التابع لشركة أوجيرو، بأعمال صيانة على المسلك الشرقي من أمام pain d’or في محلة الجديدة وذلك بتاريخ 28/8/2019 من الساعة 23،00 ولغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي، على أن تبقى الطريق سالكة أمام حركة السير".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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