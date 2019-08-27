مصادر للنشرة: المجلس الأعلى للدفاع اتخذ قرارات تتناسب وظروف الاعتداء الإسرائيلي

أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن "رئيس الحكومة الحريري عرض خلال اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​ لسلسلة اتصالاته التي أجراها واجتماعه مع قائد القوات الدولية"، لافتة الى ان "قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ عرض المعطيات التي توفرت لديه حول الإعتداء".

واوضحت المصادر أن "وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ تحدث عن مسؤولية ​المجتمع الدولي​ في مواجهة الاعتداءات، فيما قدم وزير الخارجية ​جبران باسيل​ تقييما لما حدث من الناحية الدبلوماسية".

ولفتت المصادر إلى أنه "جرى عرض عام لهدف ​إسرائيل​ من الذي حصل وكان هناك عدة احتمالات"، مؤكدة ان "هناك اجماعا ان ما حصل هو ضربة للسلام والاستقرار في وقت يواجه ​لبنان​ ضغوطا اقتصادية".

وكشفت المصادر أن "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ استغرب صدور بعض الأصوات المعترضة"، متسائلا "ألا يحق للبنان الدفاع عن نفسه؟"، لافتة الى أن "الرئيس عون شدد على أنه من بداية العهد لم تطلق رصاصة على إسرائيل ولكن لن نقبل أن تطلق إسرائيل النار علينا".

وأوضحت المصادر ان "الجيش يقوم يتكثيف العمليات الاستخباراتية ويقوم بمسح شامل ووضع خريطة شاملة لنقطة انطلاق الـ Drone"، مشددة على ان "المجلس الأعلى للدفاع اتخذ قرارات تتناسب وظروف الاعتداء الإسرائيلي ومن ضمنها ضبط عملية بيع وشراء واستيراد كاميرات Drone"، مؤكدة ان "التحقيق مستمر بالحادثة ولم يناقش بعد من أين اطلقت الطائرة".