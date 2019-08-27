الحراك الشعبي الفلسطيني نظم مسيرة بمخيم عين الحلوة رفضا لقرار وزير العمل

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا بأن "الحراك الشعبي الفلسطيني" في مخيم عين الحلوة، نظم "مسيرة الوحدة الشعبية"، رفضا لقرار وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان، حيث انطلقت من ساحة "الميدان الشعبي" في شارع الحسبة، عند المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة، وجابت شوارع المخيم.
من جهة اخرى عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك اجتماعا في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، حيث جرى بحث الموقف من تشكيل "اللجنة الوزارية" برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري إزاء ملف تنظيم العمالة الفلسطينية.
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