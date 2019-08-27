الحريري اطلع من ديل كول على الاوضاع في منطقة عمل اليونيفيل

التقى رئيس الحكومة سعد الحريري قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو ديل كول، وعرض معه التطورات التي شهدها لبنان في الايام الماضية، واطلع منه على الاوضاع في منطقة عمل القوات الدولية في الجنوب والمهمات التي تقوم بها.
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