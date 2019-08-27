الحريري اطلع من ديل كول على الاوضاع في منطقة عمل اليونيفيل

التقى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ قائد ​القوات​ الدولية العاملة في ​الجنوب​ "​اليونيفيل​" الجنرال ستيفانو ​ديل كول​، وعرض معه التطورات التي شهدها ​لبنان​ في الايام الماضية، واطلع منه على الاوضاع في منطقة عمل القوات الدولية في الجنوب والمهمات التي تقوم بها.



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