اعلن رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير أنه "يقف الى جانب كل المطالب المحقة لأبناء عكار و​المنية​ و​طرابلس​، ولكن شريطة أن لا يعرقل ذلك حياة المواطنين، عبر ​قطع الطرقات​ على الناس".

ولفت المير الى أن "هناك المريض والملهوف ومن هو بحاجة لان يعمل في ظل ​الوضع الاقتصادي​، لا يجوز ان نقطع الطريق على كل هؤلاء. اما صاحب المسؤولية والذي بيده قرار ​الكهرباء​ وما شابه، فهو غير آبه ولا يصيبه شيء من هذا القطع".

وأشار الى أن "قطع الطرقات لا يجب أن يستمر، ولا يجب فصل عكار عن طرابلس بدون ذنب، والأولى الاعتصام امام ​مجلس الوزراء​ و​مجلس النواب​ أي امام مركز القرار".

وأوضح أن "اليوم دعا النائب ​وليد البعريني​ للحكمة في التصرف بقطع الطرقات، ونضم صوتنا لصوته ونحنا من الشعب، ولكن لنتعقل في المطالبة".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع: نقف بجانب مطالب ابناء عكار شرط عدم عرقلة حياة المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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