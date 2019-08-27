رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: إنتاجنا من اليورانيوم سيصل إلى 50 طنا

اعلن رئيس ​منظمة الطاقة الذرية الايرانية​ ​علي اكبر صالحي​ عن "رفع انتاج ایران من اليورانيوم خلال السنوات الأخيرة من 10 اطنان الى 30 طنا وسیتم رفع ذلك الى مستوى خمسين طنا "، مؤكداً أن "مسار التطورات النووية متميزة في البلاد ، وان أنشطة الاستكشاف والاستخراج والبحث والتطوير تشهد تطورا ملحوظا ولقد رفعنا خلال السنوات الاخيرة انتاج اليورانيوم من 10 اطنان الى 30 طنا وسيجري رفع هذا الحجم الى 50 طنا".

ولفت إلى أنه "في مجال الاستكشاف والاستخراج ، قطعنا اشواطا كبيرة وتمكنا عبر الاعتماد على القدرات المحلية من تحديد أكثر من 80 في المئة من احتياطيات ​إيران​ المنجمية وتقديم العديد من الخدمات لوزارة ​النفط​ ومركز البحوث الجيولوجية"، كاشفاً عن "توطين التقنيات النووية"، قائلا "إن الصالات الحديثة لأجهزة الطرد المركزي التي تم تشغيلها مؤخرا لديها القدرة على إنتاج 60 جهازا حديثا للطرد المركزي يوميًا ، وقد انتقلت من مرحلة الهندسة العكسية الى مرحلة التصميم ".