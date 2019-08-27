واعظي: الثلاثي الاميركي السعودي الصهيوني يستخدم كل الامكانات لاستهداف نظامنا

لفت مدير مكتب الرئيس الايراني ​محمود واعظي​ إلى ان "​الانتخابات الاميركية​ أفرزت رئيساً لا يفهم القانون والدبلوماسية"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يتأثر بالكيان الصهيوني في معارضة ​الاتفاق النووي​ والعداء للشعب الايراني"، مضيفاً "الثلاثي الاميركي - السعودي - الصهيوني المشؤوم يستخدم ​المال​ وكل الامكانات لاستهداف النظام الايراني".

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