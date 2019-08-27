شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تحديد الإعاقة وفقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كيفية تحديد حالات الإعاقة من خلال المرحلتين الآتيتين: المرحلة الأولى: تعتمد على التقييم الطبى للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته، والتى تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة . المرحلة الثانية: Advertisements تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها فى تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبى .

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