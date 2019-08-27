شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مشروعات الاقتصاد غير الرسمى وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، تمهيداً لمناقشته دور الانعقاد المقبل، تعريف واضح لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى، كما هو مُبين فى الباب الأول "تعريفات".

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى :

مشروعات الاقتصاد غير الرسمى :

المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.