شكرا لقرائتكم خبر عن آيات عرابى تصف إعلاميين الإخوان بـ"قطعان الدواب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت آيات عرابى، إحدى حلفاء الإخوان الهاربة فى الولايات المتحدة الأمريكية، إعلاميين الإخوان بـ"قطعان الدواب وأنصاف النشطاء"، على خلفية الأحداث الأخيرة فى أدلب والقصف الروسى، حيث أشارت إلى أن الأحداث الحالية تثبت صدق توقعاتها منذ سنة.
وأضافت "عرابى" فى تدوينة بثتها عبر صفحتها الشخصية: "أين هؤلاء الأنصاف الآن؟، وأين قطعان الدواب الذين وصل الأمر بأحد الدواب منهم أن يكفرني؟، هل ما يزالون يعتبرون اتفاق سوتشي حقنا للدماء؟".
تجدر الإشارة إلى أن عدد من عناصر الإخوان الهاربين فى تركيا هاجموا آيات عرابى بشدة خلال الأشهر الأخيرة، بينما يساندها مجموعة أخرى على رأسهم وجدى غنيم.
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