شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج بالجزيرة يهاجم قيادات الإخوان: كانوا سببا فى الدماء ودمروا شباب الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن عماد الدين السيد، المخرج بقناة الجزيرة وأحد المتحالفين مع الإخوان، هجوما على قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج، متهما إياهم بأنهم كانوا سببا فى الدماء خلال الفترة الماضية، وأن الجميع من هؤلاء القيادات متورطين بشكل كبير فيما حدث، وذلك لطمعهم فى السلطة الحفاظ على مناصبهم والدخول بالشباب فى معارك خاسرة.

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وكتب مذيع الجزيرة عبر صفحته فى تدوينة مطولة: "أعتقد أنه أن الأوان إننا نعترف بالحقيقة اللى كنا شايفين عليها علامات من زمان بس بنتجاهلها، وهى أن قيادات الإخوان متورطين فى دم الناس، وإن طمعهم فى السلطة وفى الحفاظ على مناصبهم أو حتى غباءهم خلاهم يدخلوا بشبابهم حرب انتحارية خسرانة من أول دقيقة، وكانوا عارفين إنها خسرانة، وكانوا عارفين أن شبابهم هيتقتلوا بدون فايدة، لكن كانوا بيستخدموا دمهم كورقة تفاوض مع النظام عشان مكسب هنا ولا هناك، أو على أمل أن الدنيا تقلب".

وتابع فى تدوينته :"آن الأوان نعترف أن مرسى بخطابه الأخير تورط فى الدم كذلك، بكلمته الحفاظ على الشرعية، الكلمة اللى كررها سبعين مرة، مالهاش أى معنى تانى غير إنك تنزل تواجه الجيش والشرطة فى الشارع"، متابعا: "الواحد ندمان على كل لحظة دعا فيها الناس على الفيس إنها تنزل، عزائى الوحيد إنى كنت فى الشارع معاهم".