شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى سابق: قيادات الجماعة بالخارج بدأوا التخلص من الشباب المناهض لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، والخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، أن الخلافات الداخلية التى تشهدها الإخوان فى الخارج، أدت إلى الكثير من الانشقاقات الداخلية التى تكشف أن هناك أزمات تضرب التنظيم من الداخل والتى كشف عنها الشباب بعد انقلابهم على قيادات الجماعة الإرهابية.

وأضاف "ربيع"، أن قيادات الإخوان سيقومون بطرد الشباب المناهض لهم وكشف فضائحهم تخوفا من الكثير من الفضائح التى هدد الشباب بإذاعتها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن قيادات الإخوان بدأوا يتخلصوا من شبابهم بالطرد من أماكنهم ومقرات أعمالهم، الأمر الذى يكشف أن الخلافات ستشتد الأيام المقبلة داخل التنظيم واستمرار الشباب فى كشف فضائح القيادات بشكل كبير.