شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم النواب تؤكد أهمية قانون هيئة تمويل الابتكار : يؤدي لوصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت اللجنة البرلمانية في تقرير لها، إن القانون سيؤدي إلي استكمال الدورة الطبيعية للإبتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد بالإضافة إلي تنمية الاقتصاد المعرفي.

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وأشارت لجنة التعليم والبحث العلمي، إلي أن القانون سيمكن الهيئة المزمع إنشاءه من تسويق مخرجات البحوث التي تقوم بتمويلها، وإدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير.

وذكرت اللجنة البرلمانية، أن القانون أيضا يمكن الهيئة من الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة في الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية، مما يعود بالنفع علي الوطن.