شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تاريخية للإخوان.. إلقاء قنبلة فى إحدى كليات جامعة القاهرة عام 1948 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جريمة تاريخية للإخوان"، هو سلسلة تنشر بشكل يومى تفضح جريمة من جرائم الجماعة منذ عهد مؤسسها حسن البنا وحتى الآن، لتكشف الوجه القبيح للتنظيم الذى يسعى لإخفاءه عن الجميع، ويوضح الكوارث التى ارتكبتها الجماعة وقياداتها التاريخيين.

ونستعرض اليوم فضيحة جديدة للجماعة، هو سقوط قنبلة على مبنى لإحدى كليات جامعة القاهرة عام 1948، والتى تورط فيها أحد شباب الإخوان، وأطلق عليها إعلاميا حادث قنبلة الطابق الرابع.

القصة يرجع تاريخها إلى 4 ديسمبر 1948، عندما خرجت إحدى المظاهرات في جامعة القاهرة، وتم فضها من قبل قوات الشرطة، إلا أن أحد الشباب ألقى قنبلة لكن قنبلة سقطت من الطابق الرابع بمبني إحدى الكليات، فى محيط تمركز الشرطة فقسط أحد الضباط شهيدا، ثم تبين أن المتهم الذى ألقى بالقنبلة أحد الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان.

