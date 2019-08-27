"شنطة مدرسية".. هدية مدير أمن المنيا لطالب داخل معرض المستلزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:
منح اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، شنطة مدرسية هدية لأحد الطلاب، على نفقته الخاصة، وذلك أثناء تواجده داخل معرض المستلزمات المدرسية الخاص بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد.
وافتتح مدير الأمن، يرفقه عدد من قيادات الشرطة، معرض توفير المستلزمات المدرسية بأسعار رمزية، ضمن مبادرة وزارة الداخلية تحت عنوان "كلنا واحد".
ويضم المعرض، الذي يقع داخل مدينة المنيا، كافة المستلزمات المدرسية بأسعار رمزية، وعادة ما يشهد كل عام إقبالا كبيرا من المواطنين.
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