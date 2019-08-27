بوتين: نعمل مع تركيا لاتخاذ تدابير إضافية للقضاء على الإرهابيين في إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أنه تم تحديد تدابير إضافية بين روسيا وتركيا للقضاء على الإرهابيين في إدلب السورية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع اردوغان اليوم الثلاثاء : "روسيا وتركيا تشعران بقلق بالغ إزاء الوضع في إدلب، حيث يواصل الإرهابيون قصف مواقع الجيش السوري، ومهاجمة المنشآت العسكرية الروسية. يجب ألا تكون منطقة خفض التصعيد ملجأ للإرهابيين، بل كنقطة انطلاق لشن هجمات جديدة."

وأضاف بقوله :"تبادلنا الاجراءات المشتركة مع الرئيس التركي لتحييد المراكز الإرهابية في إدلب وتطبيع الوضع في هذه المنطقة وفي سوريا ككل ".

واضاف بوتين أنه ناقش مع أردوغان تشكيل اللجنة الدستورية السورية وأنه يأمل في أن يبدأ عملها قريبا في جنيف.

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واستطرد قائلا إنه والرئيس التركي شددا على أن سوريا يجب أن تظل دولة موحدة.

من جانبه ،قال أردوغان،أن الوضع في إدلب أصبح معقدًا لدرجة أن الجيش التركي في خطر، وسوف تتخذ أنقرة تدابير لضمان الأمن.

وفي مجال التسليح ،قال بوتين إنه بحث مع أردوغان "التعاون حول سوخوى -35" و"إمكانية التعاون حول سوخوى 57"، إضافة إلى بحث الطرفين تصنيعا مشتركة لغيرهما من أنواع الأسلحة.

يشار إلى تصاعد العنف في إدلب يهدد اتفاقا تم التوصل إليه في سبتمبر بين روسيا وتركيا، المؤيدة لبعض الجماعات المتمردة، بإقامة منطقة عازلة، بين القوات السورية الحكومية والجماعات المتطرفة.