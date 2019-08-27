إحالة 9 أطباء وإداريين للتحقيق في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان: أحال أحمد دسوقي رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، 3 أطباء و6 إداريين، للتحقيق. جاء ذلك بسبب تغيب الأطباء والإداريين عن العمل داخل الوحدات الصحية في قرى بني "منين" و"سالم البحيري" التابعة لدائرة مركز الفشن. كانت لجنة من الوحدة المحلية شنت جولة مفاجئة لمتابعة سير العمل والخدمة المقدمة للمواطنين، وتبين غياب 9 أطباء وإداريين في الوحدات الصحية وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية. وحررت اللجنة عقب الجولة التفقدية المذكرة القانونية اللازمة حول تفاصيل الواقعة وتغيب العاملين عن العمل.

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