قرار جمهوري بمد خدمة السفير المفوض لدى أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2019، بشأن مد خدمة ياسر رضا عبدالله سعيد، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة عام اعتبارًا من 17 أكتوبر 2019.

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