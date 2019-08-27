الرئيس يقرر مد خدمة السفير المفوض لدى حكومة أوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها يوم 25 أغسطس الجاري، قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2019، بشأن مد خدمة ياسر محمد طارق عبد الغني سلام، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوغندا، لمدة عام اعتبارًا من 1 سبتمبر 2019، على أن يعامل ماديًا معاملة السفير من الفئة الممتازة. وإلى نص القرار:

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