يشترون الألبسة والأدوات المدرسيّة المستوردة من الصين، دخول قرابة 20 ألف تونسي في أسبوعين إلى الجزائر

أحصت المصلحة الجهوية لشرطة الحدود بولاية سوق أهراس الجزائرية ، خلال الأسبوعين الماضيين، 17869 حركة عبور للأجانب وغالبيتهم من التونسيين مع بعض الليبيين منها 8550 حركة دخول إلى الجزائر لمسافرين تونسيين قادمين من تونس، مقابل 9319 حركة خروج من تونسيين عائدين إلى بلادهم بعد رحلة تسوّق في شرق البلاد بمعبري الحدود الحدادة وأولاد مومن بولاية سوق أهراس، فيما تم تسجيل 33114 حركة عبور للمواطنين الجزائريين، منهم 16550 عادوا إلى الجزائر بعد ما قضوا أياما في تونس خلال نفس الفترة، نظير مغادرة 16564 شخص الأراضي الجزائرية عبر نفس مركزي العبور في نفس الفترة وهم من الجزائريين.

كما سجلت المصلحة الجهوية لشرطة الحدود خلال نفس الفترة عبور 10785 مركبة أجنبية أي بترقيم تونسي، منها 5403 مركبة عبرت إلى الأراضي الجزائرية و5382 مركبة غادرت التراب الجزائري ومستعملوها من التونسيين، فيما تم تسجيل 3284 حركة عبور للمركبات الجزائرية منها 1614 حركة دخول و1670 حركة خروج عبر نفس مركزي المراقبة البرية، مما يعني أن التونسيين صاروا ينافسون الجزائريين بدخولهم القوي إلى البلاد.

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وتشير الإحصائيات المسجلة إلى أن مركزي العبور بولاية سوق أهراس، قد سجلا تراجعا في عدد المسافرين المغادرين للأراضي الجزائرية مقارنة مع شهر جويلية، خاصة وأن الأسبوع الثاني من بداية شهر أوت تزامن مع أيام عيد الأضحى، والذي عرف تراجعا نسبيا في عدد الجزائريين الراغبين في السفر إلى تونس، حيث فضلت أغلب العائلات العودة إلى الجزائر لقضاء أيام العيد، قبل أن تنتعش حركة المسافرين مباشرة بعد أيام العيد، وتضاعف عدد التونسيين تزامنا مع اقتراب الموسم الدراسي حيث يشترون الألبسة والأدوات المدرسية.

*المصدر | صحيفة " الشروق" الجزائرية