السلطات الإيطالية تمنع طائرات منظمتين إغاثيتين من التحليق

أعلنت منظمتي "سي ووتش" الألمانية و"بيلوتس فولنتيرز" الفرنسية الإغاثيتين اليوم الثلاثاء أن سلطات الطيران المدني الإيطالية منعت طائراتهما من التحليق. وقال المتحدث باسم "سي ووتش" روبن نيوجباور إن قرار منع رحلات المنظمة صدر لأسباب سياسية مضيفا أن خطة عمل المنظمة تتوافق مع القواعد الإيطالية، فيما أكدت السلطات الإيطالية القرار. مع القواعد الإيطالية، فيما أكدت السلطات الإيطالية القرار.

وتابع المتحدث -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- إن وجود الطائرات في الجو لكي تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السفن التي ترفض الاستجابة لنداءات الاستغاثة. وكانت المنظمتان تطلقان عمليات بحث وإنقاذ جوية من جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية. ترفض الاستجابة لنداءات الاستغاثة. وكانت المنظمتان تطلقان عمليات بحث وإنقاذ جوية من جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية.

يذكر أن السلطات الإيطالية تتخذ موقفا رافضا لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم بالبحر المتوسط، ورفضت السلطات مؤخرا السماح برسو عدد من السفن الإغاثية وعلى متنها مئات المهاجرين الذين ظلوا عالقين لأسابيع حتى تم تنسيق توزيعهم على دول الاتحاد.

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