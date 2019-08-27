ألف إعلامي محلي دولي يحضرون تدشين هوية المنتدي الإعلامى بالرياض

دشنت هيئة الصحفيين السعوديين، هوية منتدى الإعلام السعودي وجائزة الإعلام السعودي والموقع الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك وعضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي.



وأوضح المالك أن منتدى الإعلام السعودي حدث إعلامي مهم لإبراز مكانة المملكة العربية السعودية العالمية وتوضيح معالم المتغيرات الحاصلة فيها، والتعريف بمكتسباتها الوطنية وبناء صورة ذهنية جديدة

عنها أمام المؤثرين في صناعة الإعلام العالمي، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الإعلام السعودي تركي الشبانة على دعمه وتشجيعه لمشروع منتدى الإعلام السعودي وجائزة الإعلام السعودي.



وبين أن المنتدى الذي ستنطلق فعالياته تحت شعار "صناعة الإعلام الفرص والتحديات" في 27 نوفمبر المقبل على مدى يومين متتاليين في مدينة الرياض بحضور أكثر من ألف إعلامي محلياً وعربياً ودولياً؛ يهدف إلى إثراء النقاش وتبادل الآراء

والتجارب حول صناعة الإعلام، بالإضافة إلى الحوار مع الآخر وفهم التجارب العالمية والإقليمية، مشيراً إلى أن المنتدى سيكون تظاهرة سنوية ترسخ أسم الرياض كعاصمة إعلامية للعالم العربي وقيادية في الساحة السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.



وأضاف أنه خلال جلسات المنتدى التي سيشارك فيها متحدثون وخبراء في صناعة الإعلام سيتم مناقشة واقع صناعة الإعلام وتحدياته، والمحتوى وتشكيل الرأي العام، وصناعة القوة الناعمة في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى التحول الرقمي للمؤسسات الإعلامية، ورأس المال البشري في عصر الإعلام الجديد، والفرص الاستثمارية المتاحة في عصر صناعة الإعلام، كما سيتم على هامش المنتدى الإعلان عن جائزة الإعلام السعودي في نسختها الأولى.