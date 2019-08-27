مباحثات بين بوتين وأردوغان حول مقاتلات "سو-57"

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه بحث مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، موضوع التعاون بين البلدين بشأن الطائرات الحربية الروسية من

الجيل الخامس "سو-57".

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيسان في أعقاب محادثات أجرياها اليوم

على هامش معرض "ماكس" الدولي للطيران في ضواحي موسكو، إنه بحث مع أردوغان "التعاون حول سو-35" و"إمكانية التعاون حول سو57"، إضافة إلى بحث الطرفين تصنيعا مشتركة لغيرهما من أنواع الأسلحة.