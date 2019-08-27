كشف تفاصيل تقرير إسرائيلي مصنف "سريًا"

نشرت "قناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل تقرير "سري" عممته الخارجية الإسرائيلية على سفاراتها وممثلياتها في العالم، "حذرت" فيه من تطورات في العراق.

وقال التقرير، الذي نشر موقع "عرب 48" بعض تفاصيله، إن "القيادة العراقية تواجه صعوبة

في العمل ضد أنشطة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لأنها حذرة وليست معنية بمواجهة مع طهران".

واعتبر تقرير الخارجية أن الحكومة العراقية "تتردد" في الدخول في

مواجهة مع قوات "الحشد الشعبي" العراقية الموالية لإيران، وأن للولايات المتحدة "تأثير محدود" على ردع الإيرانيين.

واستعرض التقرير الإسرائيلي العلاقات الأمريكية – العراقية، حيث أفاد بأنه "وعلى الرغم من أن واشنطن تريد تقليص احتمالات الأضرار الإيرانية في العراق، إلا أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في دفع خطوات في هذا السياق".