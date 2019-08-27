أفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" بأن "حزب الله" اللبناني يخطط لتنفيذ "ضربة محسوبة" ضد إسرائيل، ردا على حادث بيروت، لن تؤدي إلىاندلاع حرب في المنطقة.
ونقلت الوكالة عن أحد المصدرين اللذين تحدثا لها، اليوم الثلاثاء، أن الرد"سيتم ترتيبه بطريقة لن تؤدي إلى حرب لا يريدها أي من حزب الله وإسرائيل".
وأضاف المصدر نفسه: "التوجه الآن إلى ضربة محسوبة، أما الطريقة التي ستتطور بها الأحداث، فهذه مسألة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدران لرويتر:حزب الله اللبناني يخطط لتنفيذ ضربة محسوبة ضد إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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