قتلى من قوات الأمن في اشتباكات مع طالبان شمالي أفغانستان

صرح مسؤول أفغاني، اليوم الثلاثاء، بأن تسعة عناصر من قوات أمنية محلية لقوا حتفهم في اشتباكات مع مسلحين من حركة طالبان في إقليم جوزجان، شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم فريدون أنيق إن ما لا يقل عن سبعة آخرين أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت بمنطقة فايز آباد، وبدأت في الثامنة من مساء أمس بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت جرينتش) واستمرت لأكثر من ثماني ساعات.

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وأضاف أنيق أن هدف مسلحي طالبان كان السيطرة على نقاط أمنية في المنطقة، إلا أنهم لم ينجحوا.

ولا يزال العشرات من قوات الأمن الأفغانية ومسلحي طالبان يلقون حتفهم في معارك تندلع بصورة يومية. كما اضطر أكثر من 223 ألفاً و500 مدني للفرار عن ديارهم بسبب العنف منذ بداية العام.