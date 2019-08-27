وزير الدفاع البرازيلي: حرائق غابات الأمازون ليست خارج السيطرة

أكد وزير الدفاع البرازيلي فيرناندو أزيفيدو أن الحرائق الكارثية في بلاده لم تخرج عن نطاق السيطرة، قائلاً "هل الأمر صعب؟ نعم، ولكنه ليس خارج السيطرة".

جاء ذلك عقب لقاء الوزير بالرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء.

وقال الوزير إن الحكومة البرازيلية تعاملت مع الحرائق على نحو سريع وإن هذه الحرائق تراجعت بالفعل في المناطق المتضررة.

ومن المقرر أن يلتقي بولسونارو، اليوم الثلاثاء، بمحافظي الولايات البرازيلية التسع لمنطقة الأمازون، لإجراء مشاورات بشأن سبل مكافحة الحرائق المشتعلة في المنطقة.

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وتلتهم الحرائق، وهي الأشد في البرازيل منذ سنوات، مساحات شاسعة في غابات الأمازون في الوقت الحالي.

وتسبب عدد من المزارعين في كثير من هذه الحرائق بعد إضرامهم النيران في مساحات خالية من الأشجار، بهدف توفير مساحات جديدة للرعي.

وسرعان ما انتقلت النيران إلى مناطق غابات أخرى بسبب شدة الجفاف.

وكان الرئيس البرازيلي أصدر مؤخراً مرسوماً يسمح بمشاركة الجيش في عملية الإطفاء والمساعدة في تعقب من أضرموا الحرائق.