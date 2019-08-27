إيطاليا ترفض استقبال سفينة إنقاذ ألمانية على متنها 100 مهاجر

منع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الثلاثاء، سفينة الإنقاذ الألمانية "إليونوره"، التي تحمل نحو 100 مهاجر، من دخول الموانئ الإيطالية.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه ليس من المحتمل أن تدخل السفينة المياه الإيطالية بعدما أنقذت السفينة، أمس الإثنين، 100 مهاجر غرق قاربهم في البحر المتوسط.

وقال مالك السفينة وقبطانها الألماني كلاوس-بيتر رايش، أمس الإثنين، إنه "سعيد للغاية" لأن السفينة تمكنت من إنقاذ جميع المهاجرين، مضيفاً أن الإنقاذ تم "في آخر ثانية بالمعنى الحرفي".

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ولكن رايش قال، اليوم حول احتمال دخول أي ميناء في وقت قريب، "لم نتلق بعد رداً إيجابياً من دول الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أن سالفيني، المناهض بشدة للهجرة، له دور فعال في رفض دخول سفن إنقاذ المهاجرين إلى الموانئ الإيطالية. وكثيراً ما اشتكى من أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لا تتحمل نصيبها العادل من المهاجرين الوافدين.

وفي الأسبوع الماضي، بعد أن تقطعت بهم السبل في البحر لعدة أيام، سُمح لأكثر من 350 مهاجراً على متن سفينة "أوشن فايكنج" الخيرية بدخول مالطا قبل نقلهم إلى بلدان أوروبية أخرى.